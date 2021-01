Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

53879 Euskirchen (ots)

Ein 20-jähriger aus Euskirchen wurde am Donnerstag (18.50 Uhr) zunächst als hilflose Person in der Josef-Krauthausen-Straße angetroffen und von dort mit dem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Im Krankenhaus kam es anschließend zu Widerstandshandlungen zum Nachteil der Polizeibeamten. Hierbei schlug der Tatverdächtige einem Beamten mit der Faust ins Gesicht, wodurch sich dieser verletzte. Die eingesetzte Beamtin wurde durch den Tatverdächtigen zu Boden gestoßen, blieb jedoch unverletzt.

Der Tatverdächtige wurde anschließend in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses verbracht, eine zwangsweise Unterbringung wurde durch die diensthabende Ärztin initiiert.

