Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kaminbrand

53937 Schleiden-Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (19.45 Uhr) geriet in der Trierer Straße das Kaminrohr eines Specksteinofens in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Die Wohnung blieb bewohnbar, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell