Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: +++ Derzeit Suche nach viertem Tatverdächtigen in Kall-Wahlen - Bürger werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen und Hinweise zu melden +++

53947 Nettersheim-Marmagen (ots)

Aufgrund mehrerer Hinweise sucht derzeit die Polizei in Kall-Wahlen nach einer verdächtigen Person, die möglichweise im Zusammenhang mit der versuchten Geldautomaten-Sprengung in Marmagen steht.

Bei der Suche ist auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung in Kall-Wahlen Fenster und Türen zu schließen und verdächtige Beobachtungen direkt an die 110 oder an die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten zu melden.

Zur Personenbeschreibung ist bekannt: männlich, ca. 25 Jahre, dunkel gekleidet, südländliches Erscheinungsbild (Nordafrikaner), vermutlich mit Verband an der Hand.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell