Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hamm-NordenHamm-Norden (ots)

Zwei Frauen wurden am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg leicht verletzt. An der Einmündung zur Tilisiter Straße fuhr eine 20-Jährige mit einem VW Polo auf den verkehrsbedingt stehenden Renault Twingo einer 49-Jährigen auf. Ein Rettungswagen mussten nicht eingesetzt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (ag)

