Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Unbekannte Rauchentwicklung und Motorradunfall mit schwerverletzter Person

Herdecke (ots)

Anstrengender Nachmittag für die Feuerwehr Herdecke. Eine unbekannte Rauchentwicklung wurde um 15:23 Uhr aus dem Bergweg gemeldet. Vor Ort wurde durch den eintreffenden Löschzug eingehend erkundet. Es konnte zunächst nichts festgestellt werden. Die Drehleiter wurde zur Erkundung in Stellung gebracht. Durch die Besatzung wurde festgestellt, dass es sich um ein Grillfeuer handelte. Der Einsatz wurde abgebrochen.

Während des laufenden Einsatzes ging die nächste Alarmmeldung ein: Ein Motorradunfall wurde um 15:49 Uhr von der Nierfeldstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden geteilt und fuhren die neue Einsatzadresse an. Auf einem Firmengelände hatte ein Motorradfahrer die Kontrolle verloren und war aus unbekannten Gründen gegen vier parkende Fahrzeuge gestoßen. Der Fahrer wurde schwerverletzt und wurde vorbildlich von Ersthelfern versorgt. Die ersteintreffende Feuerwehr übernahm die Patientenversorgung. Minimale auslaufende Betriebsmittel aus dem Motorrad wurden abgebunden. An den vier parkenden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Motorrad wurde wiederaufgerichtet. Der Patient wurde in ein Krankenhaus transportiert. Ein Löschzug war hier 45 Minuten im Einsatz.

