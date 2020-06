Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Rollerfahrer gestürzt

Heidelberg (ots)

Am Schlüsselbein verletzte sich ein Rollerfahrer am 06.06.2020 gegen 10:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Der 79-jährige Mann aus Heidelberg kam in einer 180 Gradkurve auf der regennassen Straße "Am Götzenberg" ins Rutschen und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich die genannte Verletzung zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Roller entstand nur geringer Sachschaden.

