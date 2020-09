POL-E: Essen: Falsche Polizisten mit neuer Masche - Ansprache vor der Haustüre statt am Telefon 45128 E-Südviertel:

Polizei Essen

Am Vormittag des 22. September wurde eine 94-jährige Essenerin von zwei falschen Polizisten vor ihrem Wohnhaus abgefangen. Die beiden Männer behaupteten, dass in die Wohnung der Seniorin eingebrochen worden sei und wollten gemeinsam mit der Essenerin die Wohnung begehen. Von der Situation überrumpelt, gewährte die Frau den beiden falschen Polizisten Zutritt zu ihrer Wohnung. Hier wurde sie aufgefordert zu kontrollieren, ob ihre Wertgegenstände noch vorhanden seien. Nachdem sie dies getan hatte, wurde sie in ein Zimmer gelockt und von einem der Männer gehindert, dieses zu verlassen, während der andere Mann die Wertgegenstände entwendete. Danach flüchteten die beiden Unbekannten. Die 94-Jährige beschreibt die beiden Täter wie folgt:

1. Männlich, schwarze Haare, Schnurrbart, weißer Pullover, 180 - 185 cm, kräftige Statur, 30 - 40 Jahre, deutsches Aussehen

2. Männlich, schlank, 185 - 190 cm, deutsches Aussehen

Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Bereich um die Hohenzollernstraße, Emilienstraße, Schornstraße oder Friedrich-List-Straße gemacht haben, werden gebeten sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

Trickdiebe und Trickbetrüger werden immer einfallsreicher und ändern regelmäßig ihre Masche. Die Polizei möchte nochmals darauf hinweisen, dass wir NIEMALS Wertgegenstände an uns nehmen oder abholen. Auch steht die Polizei nicht einfach vor Ihrer Tür und will mit Ihnen eine verschlossene Wohnung überprüfen. Bei dem kleinsten Verdacht, dass Sie es mit einem falschen Polizisten zu tun haben - und sei es auch nur ein ungutes Gefühl - scheuen Sie sich nicht, unter der 110 den Notruf der Polizei zu verständigen. Im Zweifel schickt Ihnen unsere Leitstelle sofort einen Streifenwagen mit uniformierten Polizisten. / PaPe

