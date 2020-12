Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt nicht beachtet- 5000,- Euro Schaden

EinbeckEinbeck (ots)

Dassel(pap) Ein 57 Jahre alter Pkw Fahrer aus einem Dasseler Ortsteil befuhr am Dienstag, 08.12.2020, gegen 08.00 Uhr die Landesstraße 580 aus Richtung Hilwartshausen kommend nach Lauenberg. In Lauenberg wollte er an Einmündung zur Sollingstraße nach links abbiegen. Er fuhr in den Einmündungsbereich und übersah hier den Pkw einer Frau (45) aus Markoldendorf, die die vorfahrtsberechtigte Sollingstraße in Richtung Fredelsloh befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von insgesamt rund 5000,- Euro entstand. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

