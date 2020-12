Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Einbruch in Gartenlaube und Diebstahl von Honig (06.-26.12.2020)

SingenSingen (ots)

Zwischen Sonntag, 06.12.2020, und Samstag, 26.12.2020, ist ein unbekannter Täter in eine Gartenlaube der Kleingartenanlage am Duchtlinger Berg gewaltsam eingedrungen. Der Unbekannte entwendete rund 400 kg Honig, der in Eimern und Fässern dort gelagert war. Es entstand ein Sachschaden von über 4.000 Euro. Der Abtransport muss mit einem Pkw/Anhänger stattgefunden haben.

Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu wenden.

