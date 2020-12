Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkrs. Konstanz) Alkoholisierter Mann fährt Reh an (29.12.2020)

MühlingenMühlingen (ots)

Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr war ein 28-jähriger Ford-Fahrer auf der Verbindungsstraße Holzach in Richtung Bühl unterwegs, als ihm plötzlich ein Reh auf Höhe Grauwälde vor das Fahrzeug lief. Beim Zusammenstoß mit dem Tier entstand Sachschaden von mindestens 4.500 Euro. Der Ford-Fahrer rief jedoch weder die Polizei noch einen Jagdpächter und fuhr weiter. Zwei Zeugen meldeten den Unfallort der Polizei. An der Unfallstelle fanden die Beamten das abgerissene Kennzeichen des Unfallfahrzeugs und suchten den Fahrer zuhause auf. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt, in dessen Folge der Führerschein des deutlich alkoholisierten Fahrers beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht angezeigt.

