POL-KN: (Bochingen

Landkreis Rottweil) Straßenlaterne angefahren und geflüchtet (29.12.2020)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 9.30 Uhr in der Brunnenstraße eine Straßenlaterne beschädigt und ist weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.200 Euro zu kümmern. Der Unbekannte bog von der Kapellenstraße in die Brunnenstraße ein, verlor aufgrund von Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher in unbekannte Richtung weiter. Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu kümmern.

