Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern

Landkreis Rottweil) Vorfahrtsmissachtung (29.12.2020)

B 462 / Zimmern ob RottweilB 462 / Zimmern ob Rottweil (ots)

Vier leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der B 462 ereignet hat. Eine 19-jährige Autofahrerin befuhr die Hochwaldstraße von Villingendorf kommend in Richtung B 462. An der Einmündung bog sie nach links in Richtung Rottweil ab und übersah hierbei das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 23-Jährigen. Die verletzten Fahrer sowie ihre Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

