Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw am heutigen Dienstag gegen 11.15 Uhr auf der A 82, kurz hinter der Anschlussstelle Rottenburg, begangen hat. Eine 54-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war in Fahrtrichtung Singen unterwegs und überholte eine Fahrzeugkolonne, als nach ihren Angaben der unbekannte Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit aufschloss. Dieser fuhr immer dichter auf und betätigte mehrfach die Lichthupe, wodurch die Frau sich stark bedrängt fühlte, da ihr ein Wechsel auf die rechte Fahrspur nicht möglich erschien. Kurzerhand überholte der Unbekannte die Frau rechts und scherte unmittelbar vor deren Opel wieder auf die linke Fahrspur. Anschließend leitete dieser eine Vollbremsung ein. Die 54-Jährige konnte trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung ein Auffahren auf das schwarze Auto nicht mehr verhindern. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern.

Ein weiterer Notruf ging bei der Polizei kurze Zeit später ein. Eine 41-jährige VW-Fahrerin meldet auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen zwischen der Anschlussstellen Horb und Empfingen einen rücksichtslosen unbekannten Fahrer eines schwarzen Pkw. Dieser fuhr dem VW der Frau dicht auf, woraufhin diese, als es ihr möglich war, auf die rechte Fahrspur wechselte. Der unbekannte Fahrer überholte den VW, wechselte daraufhin ebenfalls auf die rechte Spur und bremste den Pkw bis zum Stillstand ab. Die 41-jährige leitete daraufhin ebenfalls eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand ein, und konnte somit eine Kollision mit dem schwarzen Auto vermeiden. Im Anschluss daran beschleunige der Unbekannte sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Singen weiter.

In beiden Fällen könnte es sich um den gleichen unbekannten Autofahrer handeln.

Personen, die die Gefährdungen oder den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug, bei dem es sich um einen schwarzen BMW oder Mercedes mit einem auffälligen Streifen handeln soll, geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, in Verbindung zu setzen.

