Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Storzeln Lkrs. KN) Unfall zwischen Storzeln und Binningen - leicht verletzte Person und Sachschaden (28.12.2020)

HilzingenHilzingen (ots)

Am gestrigen Vormittag gegen 11.45 Uhr ereignete sich auf der B 314 zwischen Storzeln und Binningen ein Unfall im Kreuzungsbereich Zollstraße, in dessen Folge eine 25-jährige Frau leicht verletzt wurde und Sachschaden von über 8.000 Euro entstand. Die Fahrerin eines Hyundai fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Binningen, als sie, vermutlich aufgrund von Glatteis sowie nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, das Fahrzeug musste aus dem Acker geborgen werden.

