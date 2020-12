Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Nendingen

Landkreis Tuttlingen) 86-Jährige Frau ausgeraubt - Zeugen gesucht (24.12.2020)

Tuttlingen, Nendingen (ots)

Die Polizei sucht noch Zeugen zu einem Raubdelikt, das sich am 24. Dezember gegen 13 Uhr in der Mühlheimer Straße ereignet hat. Eine unbekannte Täterin entriss einer 86-jährigen Frau die Handtasche, als sie gerade aus ihrem Auto stieg. Anschließend flüchtete die Unbekannte zu einem hellen Wagen, der auf einem Parkplatz am Ortseingang von Nendingen stand. Mit dem Auto fuhr die Täterin in Richtung Tuttlingen davon. Als die Geschädigte der Unbekannten folgen wollte, fiel sie zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Von einer Rettungswagenbesatzung wurde sie erstversorgt. In der entwendeten schwarzen Handtasche befand sich ein roter Geldbeutel und Bankkarten. Trotz schneller Sperrung der Karten wurden bereits einige Minuten nach der Tat an einem Geldautomaten der Kreissparkasse beim Netto Markt in Tuttlingen, Nelkenstraße 1, mehrere hundert Euro abgebucht. Gesucht werden nun Personen, die hinsichtlich der Tat, der unbekannten Person und dem Fluchtfahrzeug Hinweise geben können. Ebenso werden Zeugen gesucht, die am 24. Dezember, gegen 13.15 Uhr, am Netto Markt im Bereich des Geldautomaten Verdächtiges wahrgenommen haben. Diese werden an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, erbeten.

