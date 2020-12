POL-KN: (Singen) Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß - Zeugenaufruf (18.12.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag, 18.12.2020 gegen 08:45 Uhr auf der Georg-Fischer-Straße in Singen ereignet hat.

Eine 31-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der linken Fahrspur der zweispurigen Georg-Fischer-Straße in Richtung Hilzingen. Ein unbekannter Fahrer eines grau/silbernen VW-Golf fuhr auf der rechten Fahrspur in gleicher Fahrtrichtung und wollte einen vorausfahrenden Lkw überholen, der in die Giessereistraße abbog. Hierzu scherte der Golf-Fahrer auf die linke Fahrspur aus und kollidierte mit dem VW der 31-Jährigen. Die Frau versuchte durch Abbremsen bis zum Stillstand den Unfall zu vermeiden, was ihr jedoch nicht gelang. Ein nachfolgender 47-jähriger Fahrer eines VW-Polo erkannte die Situation zu spät und prallte gegen den VW der Frau. Ohne sich um den von ihn verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der unbekannte VW-Golf-Fahrer weiter in Richtung Hilzingen.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem grau/silbernen Golf oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

