Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebe stehlen Metall von Kirche - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Vom Dach einer Kirche in Scholven haben zwei unbekannte Täter am Montag, 19. Oktober 2020, Metallteile entwendet. Beobachtet hatte dies ein Zeuge um 17 Uhr, der sofort die Polizei zur Buddestraße rief. Die Unbekannten flüchteten unerkannt, können aber beschrieben werden: Der eine Mann ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt der Marke Levi's sowie einen schwarzen Anzug der Marke Tommy Hilfiger mit rot-weißen Streifen an der Seite. Der zweite Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt bei einer Körpergröße von 1,80 bis 1,90 Meter. Er hat eine Glatze und trug eine bräune Säge in der Hand. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/365-8112 oder unter der Durchwahl -8240 an die Kriminalwache.

