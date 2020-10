Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Ückendorf ist die Polizei am Sonntagabend, 18. Oktober 2020, gerufen worden. Gegen 21.15 Uhr waren zwei Personengruppen auf dem Gelände des Almaparks an der Almastraße körperlich aneinandergeraten. Bei Eintreffen der Polizei versuchten mehrere Beteiligte in ihren Fahrzeugen oder zu Fuß zu flüchten. Zwölf Tatverdächtige konnten vor Ort zur Identitätsfeststellung festgehalten werden. Bei Durchsuchung der Männer im Alter von 21 bis 31 Jahren fanden die Beamten unter anderem ein Messer, das sie sicherstellten. Die Polizisten sprachen Platzverweise aus, denen nachgekommen wurde, und leiteten ein Strafverfahren ein.

