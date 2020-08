Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in Mundenheimer Straße

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es in der Mundenheimer Straße am 25.08.2020, gegen 13:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Fahrradfahrer und einem 60-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzten beide. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 1100 Euro. Die Mundenheimer Straße musste wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt werden.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Zeugen. Sachdienliche Hinweise telefonisch bitte an 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

