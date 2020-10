Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei nach Fußballspiel in Resse

Gelsenkirchen (ots)

Im Anschluss an ein Fußballspiel am Sonntag, 18. Oktober 2020, um 15 Uhr, kam es auf einem Fußballplatz "Im Emscherbruch" in Resse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Spielern der beiden Fußballmannschaften. Dabei wurden einige der Beteiligten leicht verletzt, außerdem entstand ein Schaden an der Fassade eines Gebäudes auf dem Vereinsgelände. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten den Spielern der Gastmannschaft Platzverweise und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell