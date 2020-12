Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) 82-jähriger Mann von Polizei nach Hause gebracht (29.12.2020)

St. Georgen im SchwarzwaldSt. Georgen im Schwarzwald (ots)

Großes Glück hatte ein 82-jähriger Mann, der in der Nacht auf den heutigen Dienstag gegen 2.30 Uhr am Bärenplatz von zwei Polizisten angetroffen wurde. Der Mann war für die Wetterverhältnisse viel zu leicht gekleidet und wirkte zudem orientierungslos. Nur mit Mühe konnten die Beamten seinen Namen herausfinden, um ihn anschließend zurück in sein warmes Zuhause zu bringen.

