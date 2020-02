Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Hähnchentransport verunglückt

Rhede (ots)

Am frühen Freitagmorgen ist auf der Friesenstraße ein Tiertransport verunglückt. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Der 44-jährige Fahrer des Hähnchentransportes war gegen 4.45 Uhr in Richtung der Straße Katzenburg unterwegs. In einer Linkskurve brach der Anhänger des lkw bei Straßenglätte aus und kippte auf die Fahrbahn. Das zugfahrzeug schleuderte in den Seitenraum und stieß dabei unter anderem gegen einen Stromkasten. Zahlreiche Tiere verendeten noch am Unfallort. Im Bereich des Unfallortes kam es zu Stromausfällen in mehreren Haushalten.

