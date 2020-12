Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/A98, Lkrs. KN) Alkoholisierter LKW-Fahrer verursacht Unfall (28.12.2020)

StockachStockach (ots)

Ein 62-jähriger Fahrer eines Sattelzugs fuhr am Montag gegen 12.45 Uhr auf der A 98 in Fahrtrichtung Überlingen und scherte unvermittelt, etwa einen Kilometer vor der Abfahrt Stockach-West nach links aus. Auf der linken Fahrspur neben dem LKW fuhr ein BMW-Fahrer, der ebenfalls nach links auswich, um eine Kollision mit dem Sattelzug zu vermeiden. Dabei kollidierte der BMW die Mitteilleitplanke, wobei Sachschaden von mindestens 5.000 Euro am BMW entstand.

Der LKW-Fahrer ordnete sich daraufhin wieder nach rechts ein und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der BMW-Fahrer folgte dem Lkw und informierte die Polizei. Auf der B 31 wurde der Sattelzug daraufhin auf dem Parkplatz Birnau von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten eine Alkoholisierung des 62-Jährigen fest.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der Führerschein des LKW-Fahrers beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und eine Sicherheitsleistung erhoben, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Der 62-jährige Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrerflucht angezeigt.

