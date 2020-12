Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Alkoholisierter Mann greift Polizist an und verletzt ihn (29.12.2020)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Ein 33-jähriger Mann, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr in der Stuttgarter Straße bei einem Sprung aus einem fahrenden Auto leicht verletzt hat, leistete gegenüber den Rettungssanitätern und der Polizei Widerstand. Zur Versorgung seiner Wunden sollte der stark alkoholisierte Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit dieser Maßnahme war er nicht verstanden, riss sich aus den Festhaltegriffen der Beamten immer wieder los und schlug mit der Faust einem Beamten ins Gesicht. Erst als der 33-Jährige mit zwei Handschließen fixiert werden konnte, brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Dort wurde er anschließend erstversorgt. Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss er sich nun verantworten.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell