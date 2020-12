Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hülsenweg

Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Aus einem weißen Citroen Jumper stahlen Unbekannte in der Nacht zum Montag mehrere hochwertige Werkzeuge der Marken Makita, Hilti und Bosch. Bislang konnte nicht festgestellt werden, wie die Unbekannten in das Fahrzeug gelangten. Am frühen Morgen stand die Schiebetür des Autos auf. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

