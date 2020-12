Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Gorbach - Vandalismus

Bild-Infos

Download

CoesfeldCoesfeld (ots)

Vandalen haben am Wochenende auf dem Gelände des Boule- und Tennisvereins gewütet. Im Zeitraum von Freitag (11.12.) 16.30 Uhr bis Sonntag 11 Uhr warfen die Unbekannten mehrere Mülltonnen um und hinterließen ihren Unrat. Auch beschädigten sie ein Fallrohr und hebelten das Tor zu einem Geräteschuppen auf. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Eine Zeugin gab an, dass sie am Freitagnachmittag mehrere Jugendliche dort gesehen habe. Ob die Jugendlichen für die Taten in Frage kommen steht zur Zeit nicht fest. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

