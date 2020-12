Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/Korrekturmeldung

CoesfeldCoesfeld (ots)

Korrekturmeldung zu Auftrag Nr. 4252432

Unbekannte sind in einen Imbisswagen an der Bahnhofstraße eingebrochen. In der Ursprungsmeldung schrieb die Polizei von der Bahnhofstraße in Senden als Tatort für einen Einbruch in einen Imbisswagen. Richtig ist, dass es sich um die Bahnhofstraße in Senden-Bösensell handelt. Es handelt sich zudem um einen Imbisscontainer und nicht um einen Imbisswagen. Dieser steht auf dem Parkplatz eines Möbelhauses.

Ursprungsmeldung:

Unbekannte sind in einen Imbisswagen an der Bahnhofstraße eingebrochen. Zwischen 20.15 Uhr am Mittwoch (9.12.20) und 9.50 Uhr am Freitag (11.12.20) schlugen sie ein Fenster ein. Die Täter stahlen Lebensmittel. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

