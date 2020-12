Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Siemensstraße/Anhänger gestohlen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte haben einen Autotransportanhänger gestohlen, der abgeschlossen vor einem Firmengelände an der Siemensstraße stand. Die Tatzeit liegt zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 11 Uhr am Donnerstag. Der Hänger ist ein Tandemachser mit einer Länge von 4,5 Metern und einer Breite von 2,1 Metern. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

