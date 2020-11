Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in eine Physiopraxis

Polizei bittet um Zeugenhinweise

RheinbergRheinberg (ots)

In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in eine Praxis für Physiotherapie an der Bahnhofstraße ein.

Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, stahlen sie eine Geldkassette und flüchteten hiernach unerkannt.

Die Kriminalpolizei bitet Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Rheinberg, Tel.:02843 / 9276-0, in Verbindung zu setzen.

