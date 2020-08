Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Seniorin mit Trick bestohlen

Recklinghausen (ots)

Eine Seniorin ist am Mittwoch gegen 18.00 h auf einem Parkplatz an der Sandstraße mit einem Trick bestohlen worden. Eine Frau sprach die Gladbeckerin von der Fahrerseite an, als diese sich gerade ins Auto gesetzt hatte und lenkte die Seniorin ab. In dieser Zeit muss ein Komplize die Beifahrertür geöffnet haben und den Rucksack vom Beifahrersitz gestohlen haben. Die Frau an der Fahrerseite war etwa 50 Jahrle alt, trug Mundschutz und ein Kopftuch. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat zu melden (0800 2361 111).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell