Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall sorgt für Stau im Berufsverkehr

Recklinghausen (ots)

Auf der Friedrich-Ebert-Straße hat es heute Morgen, gegen 7.30 Uhr, einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Drei Personen wurden verletzt. Der Unfall sorgte für lange Rückstaus im Berufsverkehr, weil die Friedrich-Ebert-Straße in beide Richtungen gesperrt werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 21-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick in Richtung Datteln unterwegs und fuhr plötzlich auf das Heck einer 32-Jährigen Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier Fahrzeuge aufeinandergeschoben - darunter auch ein Motorrad. Der 60-jährige Motorradfahrer aus Oer-Erkenschwick wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Auch der 21-Jährige und die 32-jährige Autofahrin wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird zusammen auf etwa 13.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell