Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Straße Südgraben wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein schwarzer Citroen C5 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Einen Schaden in Höhe von 2000 Euro hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem geparkten, silbernen Renault Megane. Der Wagen stand am Dienstag tagsüber an der Köhler Straße und hatte einen Unfallschaden, als der Fahrer zurückkam. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Recklinghausen:

Ein geparkter, brauner Ford Mondeo ist zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen am Erlbruch bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Ein Schaden in Höhe von 5000 Euro blieb nach einer Unfallflucht an der Kölner Straße zurück. Ein geparkter, schwarzer Fiat Bravo wurde am Dienstag zwischen 07.30 h und 16.05 h beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell