Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste, B474

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Den Fahrer eines schwarzen BMW-SUV und einen Rollerfahrer sucht die Polizei in Dülmen in Zusammenhang mit einem Unfall vom Sonntag (13.12.) gegen 14.30 Uhr. Ein 24-jähriger Coesfelder befuhr mit sienem VW Passaat die B474 in Richtung Dülmen. In der Bauerschaft Börnste kam ihm der schwarze BMW entgegen. Dieser überholte einen Rollerfahrer und kam nach Angaben des Coesfelders bei dem Überholvorgang auf seine Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Coesfeld nach rechts aus. Dort touchierte er ein Verkehrszeichen. Dabei entstand ein Schaden an seinem Auto. Der BMW und der Rollerfahrer setzten ihre Fahrt fort. Beide, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell