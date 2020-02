Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Zwei Einbrüche sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. In beiden Fällen richteten die Täter zwar Sachschaden an, machten aber keine Beute.

Unter anderem war eine Feuerwehrhalle das Ziel der Unbekannten. Am Mittwochvormittag fiel auf, dass sich jemand unbefugt Zugang zum Gelände "An der Feuerwache" verschafft hatte und gewaltsam in die Halle eingedrungen war. In der Halle brachen die Täter auch in eines der Fahrzeuge ein. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge allerdings nichts. Zurück blieb aber der Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro.

Gescheitert sind die Täter in der Albert-Schweitzer-Straße. Hier versuchten sie, die Tür einer medizinischen Einrichtung aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Auch hier hinterließen die Unbekannten Sachschaden.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit gern entgegen. |cri

