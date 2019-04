Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 56Jähriger erleidet Schlaganfall und verursacht einen Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 12.04.2019, um 16.55 Uhr, befuhr ein 56jähriger Mann aus Wickrath mit seinem Pkw Peugeot die Wickrather Straße in Fahrtrichtung Rheydt Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Berliner Straße und Tippweg erlitt der 56Jährige offensichtlich einen Schlaganfall und steuerte seinen Pkw über den Kreuzungsbereich hinweg nach links und kam an einem Trafo-Häuschen der NEW zum Stillstand.

Unfallzeugen konnten den Verletzten nach Einschlagen der Seitenscheibe befreien. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Wickrather einem Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt.

Sein Pkw wurde sichergestellt.

Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme bis gegen 18.30 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (so)

