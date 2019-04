Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Porsche 911 gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben bislang unbekannte Täter einen Porsche 911 GTS Coupe gestohlen.

Das graue Fahrzeug mit der Städtekennung "AW" stand geparkt am Heilstättenweg in Hardt. Die Täter gingen offensichtlich planmäßig vor und verdrehten die Überwachungskamera am Haus schon einige Stunden vor dem eigentlichen Diebstahl. Um kurz vor vier Uhr entwendeten sie dann den Porsche.

Die Polizei fragt: Wem sind in dem Bereich zwischen Mitternacht und vier Uhr verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat den Porsche im Zeitraum nach der Tat irgendwo gesehen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

