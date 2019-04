Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kupferdiebe festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Sie stahlen ein Kupferfallrohr und flüchteten. Polizisten entdeckten einen der tatverdächtigen Männer in einem dichten Gebüsch und nahmen ihn und danach auch seine mutmaßlichen Komplizen fest.

Es war gegen 2 Uhr in der Nacht zu Donnerstag, als eine Mönchengladbacherin zufällig sah, wie zwei unbekannte Männer an dem Haus ihrer Nachbarin in Giesenkirchen ein Kupferfallrohr abmontierten und dann mitsamt der Beute flüchteten.

Alarmierte Polizisten fahndeten und entdeckten einen Tatverdächtigen, der sich in einem dicht bewachsenen Grüngürtel hinter mehreren Mülltonnen versteckt hatte. Ebenfalls in der Nähe lagen bereitgelegte Kupferfallrohre. Die Polizisten nahmen den 42jährigen Mann vorläufig fest.

Direkt anschließende Ermittlungen führten sie zu einer Wohnung, in der sich neben seinen mutmaßlichen Komplizen (drei Männer im Alter von 22, 42 und 50 Jahren) diverse Kupferfallrohre befanden. Die Beamten nahmen die Männer fest und stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher.

Es stellte sich heraus, dass gegen den 42jährigen Mann, den die Beamten im Nahbereich angetroffen hatten, ein Haftbefehl über eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bestand. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die anderen Männer wurden im Anschluss an die Maßnahmen mangels Haftgründen wieder entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen die vier Männer eingeleitet.

Die Polizei Mönchengladbach bittet etwaige weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 021161-290 zu melden. (cw)

