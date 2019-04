Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall: Radfahrer schlägt Zeugen mit Sattel ins Gesicht

Mönchengladbach (ots)

Nachdem es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen war, schlug einer der beiden Radfahrer einem Zeugen mehrfach mit dem Fahrradsattel ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Es war gegen 16.35 Uhr am vergangenen Samstag, als eine 69jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Waldnieler Straße in Richtung Roermonder Straße unterwegs war. Vor ihr fuhr ihr Mann. Ein Radfahrer überholte sie in Höhe eines geparkten Pkw und touchierte sie dabei. Die Frau kam zu Fall.

Der vorausfahrende Mann hörte den Sturz und blieb stehen. Da er den Eindruck hatte, dass sich der andere Radfahrer entfernen wollte, versuchte er, ihn am Ort zu halten. Dies nahm der Unbekannte zum Anlass, seinen Fahrradsattel zu lösen und dem Mann mehrfach damit ins Gesicht zu schlagen. Anschließend konnte er flüchten.

Unabhängige Zeugen bestätigten den Unfallhergang und die Schläge. Weiter soll der Unbekannte sehr aggressiv gewesen sein und unflätige Beschimpfungen ausgesprochen haben.

Die 69-Jährige und ihr Mann wurden jeweils leicht verletzt. Der unbekannte Mann hatte eine Glatze. Er trug eine schwarze Weste, darunter einen Hoodie. Weiter war er mit einer blauen Jeans und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein schwarz-weißes Rad der Marke "Ghost" mit auffällig orangefarbenen Felgen.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Identität und / oder dem Aufenthaltsort des Flüchtigen machen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

