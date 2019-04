Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einladung zum Pressegespräch "EK Süd"

Mönchengladbach (ots)

Anfang des Jahres gründete die Polizei Mönchengladbach die "EK Süd". Ausgangspunkt dieser Ermittlungskommission war zunächst die Festnahme eines jugendlichen Intensivtäters (15) bei einem Einbruch in einen Kindergarten am 3. Januar 2019.

Es ergaben sich immer mehr Hinweise für weitere Straftaten, so dass die Polizei die "EK Süd" einrichtete. Am Ende umfangreicher Ermittlungsarbeiten und einer engen Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft stand die Identifizierung einer Gruppe von insgesamt neun Tatverdächtigen. Die Ermittler leiteten rund 60 weitere Verfahren gegen diese Personen ein. Die Tatbestände reichen hier von Raubdelikten, Einbrüchen in Wohnungen und Institutionen über Pkw-Aufbrüche hin zu Autodiebstählen. Die Tatorte lagen fast ausschließlich in Mönchengladbach.

Zwei der Tatverdächtigen sitzen derzeit in einer JVA ein. Für weitere Informationen zu den Verfahren und Ermittlungen lädt die Polizei Mönchengladbach Pressevertreter zu einem Pressegespräch am

Montag, 08. April, 13 Uhr im Polizeipräsidium Mönchengladbach, Krefelder Straße 555

ein. Interessierte Journalisten finden sich bitte gegen 12.50 Uhr im Foyer ein. (cw)

