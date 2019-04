Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbruch

Mönchengladbach (ots)

Sie traten die Haustür auf, um sich Zugang zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen: Einbrecher haben gestern ihr Unwesen auf der Haydnstraße in Wickrath getrieben.

In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr brachen sie in das Haus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Mitsamt Beute, u.a. Elektrogeräte und Schmuck, flüchteten sie auf demselben Weg in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und / oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes machen können. Hinweise an 02161-290. (cw)

