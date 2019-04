Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche am vergangenen Wochenende

Mönchengladbach (ots)

In der Eisenacher Straße sind unbekannte Täter am vergangenen Freitag (05.04.2019) zwischen 18.00 Uhr und 21.45 Uhr in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Unbekannten traten eine Terrassentür auf, um sich Zutritt zu verschaffen und suchten in sämtlichen Räumen nach Diebesgut. Entwendet wurden nach bisherigem Ermittlungsstand eine Spiegelreflexkamera der Marke Canon und ein Laptop.

Zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Vietenheide ein. Hierzu hebelten sie das Küchenfenster auf. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

In der Zeit von Freitag, 23:00 Uhr bis Samstag, 04:30 Uhr sind Einbrecher in eine Doppelhaushälfte auf dem Engelsmühlenweg eingestiegen. Die Täter versuchten zunächst erfolglos die Tür des Wintergartens zu öffnen. Dann hebelten sie das Küchenfenster auf. Nachdem sie im Erdgeschoss nach Diebesgut gesucht hatten, brachen die Täter eine Tür zu einer Anliegerwohnung im Haus auf. Dort durchwühlten sie ebenfalls die Räume und entwendeten eine Geldkassette mit Schmuck und Bargeld, sowie eine Spielkonsole.

An Sonntag (07.04.2019) gelangten Einbrecher in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf der Brucknerallee in ein Mehrfamilienhaus und drangen gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung ein. Alle Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter stahlen Bargeld und eine Playstation 4.

Bei einem Einbruchversuch blieb es auf dem Enzianweg. Dort hatten Bewohner am Samstagnachmittag Hebelmarken an der Terrassentür festgestellt.

Auf dem Hamerweg wurden Bewohner am Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr auf Geräusche an der Haustür aufmerksam, an der eine männliche Person hebelte. Der Unbekannte flüchtete zu einem in der Nähe wartenden grauen Kastenwagen und stieg auf der Beifahrerseite ein. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Hamerhütte davon. Der Verdächtige war 30 bis 40 Jahre alt und mit einer weißen Jacke bekleidet.

Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ha)

