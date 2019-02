Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In den Kreisverkehr geschoben

Offenburg (ots)

Drei beschädigte Autos und annähernd 8.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagabend am Messekreisel in der Hauptstraße. Dort war kurz nach 18 Uhr ein 61 Jahre alter Seat-Fahrer eines am Kreisverkehr wartenden VW einer 57-Jährigen aufgefahren. Der Eos wurde hierdurch in den Kreisel hineingeschoben, wo er mit einem herannahenden BMW kollidierte. Verletzt wurde niemand. /wo

