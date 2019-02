Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nach einer Unfallflucht am Donnertagnachmittag vor dem Kino in der Hauptstraße auf der Suche nach Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte zwischen 15 Uhr und 16.15 Uhr einen dort geparkten Mercedes der B-Klasse beschädigt und sich klammheimlich seiner Verantwortung entzogen. Zurück blieben ein verärgerter Autobesitzer und ein Schaden von rund 2.000 Euro. Mögliche Zeugen richten ihre Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg. /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell