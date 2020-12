Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden

Polizei warnt vor Dieben

CoesfeldCoesfeld (ots)

Gleich sechs Fälle sind der Polizei Coesfeld bislang bekannt, wo Unbekannte in der Nacht zum Montag in Garagen in Senden eingedrungen sind. Vermutlich suchten sie dort nach Wertgegenständen. Bislang ist kein Fall bekannt, wo etwas gestohlen wurde. Die Polizei bittet darum Garagen zu verschließen und auch Wertgegenstände, insbesondere hochwertige Fahrräder und E-Bikes gesondert gegen Diebstahl zu sichern, auch wenn sie in Garagen oder Carports abgestellt sind. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

