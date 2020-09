Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in zwei Mehrfamilienhäuser

Viersen (ots)

In der Nacht zum Samstag in der Zeit von 21.00 Uhr und 07:00 Uhr versuchten unbekannte Täter auf der Ziegelbahn die Hauseingangstüre an zwei benachbarten Mehrfamilienhäuser aufzuhebeln. Die Türen hielten stand und die Täter gelangten nicht ins Haus Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 /377-0 erbeten./HJR (830)

