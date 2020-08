Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 30. August 2020

Cuxhaven (ots)

Bereich Cuxhaven

Automatenaufbruch

Altenwalde. Am 29.08.2020, gegen 00.20 Uhr, wurde versucht, in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Täter wurden jedoch gestört und ließen von ihrer Tat ab und verließen den Tatort per pede unter Zurücklassen ihrer Werkzeuge. Diebesgut wurde nicht erlangt. Am Automaten entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/5730 zu melden.

Diebstahl eines Sattelaufliegers

Cuxhaven. In der Zeit vom 28.08.2020, 17 Uhr, bis 29.08.2020, 12 Uhr, wurde aus der Straße Neufelder Schanze ein blauer Sattelauflieger mit auffallend lila Felgen, Auflieger-Marke: Krone, samt eines grauen vierzig-Fuß-Container und Inhalt (Aluminiumfelgen) entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/5730 zu melden.

Bereich Schiffdorf

Falschfahrer auf der B 437

Stotel/Nordenham. In der Nacht vom 28. auf den 29.08.2020 wurde ein Falschfahrer auf der B 437 gemeldet, der diese aus Richtung Stotel kommend in Richtung Nordenham befahren haben soll. Bei dem Falschfahrer handelte es sich um eine aus Wilhelmshaven stammende 79-jährige Dame, die von den eingesetzten Polizeikräften des PK Nordenham aufgehalten werden konnte. Zeugen, die Hinweise zu einer Gefährdung durch die Falschfahrerin machen können, mögen sich beim PK Schiffdorf unter der Tel.-Nr. 04706/948-0 melden.

