Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geld aus Spielhallen-Kasse geraubt/Drogenfund/Dieb im Auto/Diebe am Container/Einbrecher in Bäckerei

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter hat heute Morgen an der Worthstraße in die Kasse einer Spielhalle gegriffen und ist geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen eines Raubes. Der Unbekannte hatte sich bereits längere Zeit in der Spielhalle aufgehalten und zwei weiteren Gästen diverse Getränke ausgegeben. Gegen 3.50 Uhr bereitete die 51-jährige Aufsicht die Schließung des Lokals vor und bat den Mann, seine Zeche zu zahlen. Bis dahin war der Unbekannte freundlich, doch nun schlug seine Stimmung um. Er weigerte sich zu zahlen, schmiss die Stühle vor der Theke um, verlangte nun umgekehrt von der Frau Geld und kam hinter die Theke. Dort stieß er die Aufsicht weg, griff Geld aus der Kasse und flüchtete die Worthstraße hinunter in Richtung Kluser Straße.

Der Unbekannte trug T-Shirt, Jeans und Turnschuhe - alles in Blau. Er hat einen Vollbart, schwarze, kurze Haare und Brille. Die Mitarbeiterin schätzte ihn auf ca. 1,70 Meter und 75 Kilo. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Raub unter Telefon 9099-0.

Im Rahmen der Suche nach dem Spielhallen-Rüber fiel den Polizeibeamten um 4.40 Uhr in der Worthstraße ein unsicher fahrender Mann auf einem E-Scooter auf. Als sie ihn kontrollieren wollten, versuchte er zu flüchten. Die Beamten zogen ihn von seinem Gefährt und nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde zur Blutprobe und Identitätsfeststellung auf die Wache gebracht. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Die Polizei stellte seinen E-Scooter sicher. Der 38-jährige Mann ohne festen Wohnsitz hatte zwar nichts mit dem Raub auf die Spielhalle zu tun. Weil er jedoch Cannabis und Kokain mitführte und unter Alkoholeinfluss stand, bekam er eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unbekannte sind an der Humboldstraße in einen schwarzen BMW 330d eingedrungen und haben ein Portemonnaie aus der Türablage gestohlen. Der Wagen parkte zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 12.45 Uhr, an der Straße. In der Börse steckten Bargeld, Papiere und Bankkarte. Die Polizei warnt immer wieder: Ein Auto ist kein Tresor! In einem Wagen sollten keine Wertsachen verwahrt werden - auch nicht nur "für ein paar Minuten". Oft genügen Dieben schon wenige Augenblicke, um zuzuschlagen. Immer wieder bieten schon ein paar Euro Parkmünzen Anreiz genug, in einen Pkw einzubrechen.

Zeugen beobachteten am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr Am Brockhauser Quell zwei Männer, die Altkleider aus einem Container angelten. Als der Streifenwagen der Polizei eintraf, waren die zwei 38 und 40 Jahre alten Lüdenscheider noch dabei, Kleidung aus dem Behälter zu holen. Neben ihnen lagen einige Kleidungsstücke und ein schwarzer Müllsack mit Kleiderspenden sowie ein Greifarm. Angeblich wollten sie sich nur "ein paar Lappen" für ihre Werkstatt herausnehmen. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Diebstahls.

In der Zeit vom Sonntag zum Montag (23.08./24.08., 9.30 Uhr) gelangten Einbrecher durch die Eingangstür in eine Bäckerei an der Heedfelder Landstraße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, öffneten gewaltsam mehrere Geldkassetten und stahlen Bargeld. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

