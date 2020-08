POL-MK: Raubüberfall auf Spielhalle

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

In der vergangenen Nacht haben zwei Männer eine Spielhalle in #Altena Am Stapel überfallen. Sie betraten den Spielsalon kurz nach 23 Uhr, gingen direkt auf die Aufsicht zu und forderten "Geld her!" Zunächst glaubte die 81-jährige Frau an einen Scherz. Doch einer der Männer hatte eine Art Schusswaffe, der zweite Mann ein Messer und ein Pfefferspray in den Händen. Die Frau ging ins Kassenhaus und händigte die Einnahmen aus. Der zweite Täter hielt die Gäste (57 und 18) in Schach. Danach flüchteten die Täter.

Täter Nr. 1 ist ca. 1,74 Meter groß. Er trug schwarze Jeans oder Jogginghose, schwarze Winterjacke mit Fellkragen, schwarzen Mund-Nase-Schutz, blaue Handschuhe. Er sprach Deutsch mit Akzent. Täter Nr. 2. Ist ca. 1,75 Meter groß. Er trug schwarze Jeans oder Jogginghose, dunkle Winterjacke, schwarzen Mund-Nase-Schutz, Handschuhe, Sonnenbrille, Messer und Pfefferspray. Auch er sprach Deutsch mit Akzent.

Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

