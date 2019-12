Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Unfall mit leicht verletzter Person

Wiesbaden (ots)

Am Freitag, 27.12.2019, um 12:40 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Erich-Ollenhauer-Straße / Saarstraße eine Frau leicht verletzt.

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer, der die Erich-Ollenhauer-Straße aus Richtung Wiesbaden-Dotzheim befuhr, übersah an der o.g. Kreuzung das Rotlicht der Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Hier stieß er mit einer für ihn von rechts kommenden 31-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen. Der Pkw der Frau wurde gegen einen Mast der dortigen Fußgängerampel geschleudert. Hier fielen einige Teile auf ein dahinter geparktes Fahrzeug, welches dadurch beschädigt wurde. Die 31-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Die beiden Pkw wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro.

