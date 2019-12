Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Gemeinsam sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Auch in der Nacht vom Samstag, 21.12.2019 auf Sonntag 22.12.2019, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 03:30 Uhr, wurden wieder Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt im Rahmen des Programms "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" durchgeführt. Die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Wiesbaden und der Stadtpolizei waren sowohl uniformiert als auch in zivil unterwegs. Bei 8 durchgeführten Schwerpunktkontrollen wurden 40 Personen angehalten und überprüft. Hierbei wurden bei 2 Personen geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Auch wurde auf die Einhaltung der seit Januar diesen Jahres bestehende Waffenverbotszone überprüft. Hier konnten keine Verstöße festgestellt werden. Stadt und Polizei werden auch weiterhin regelmäßig bei Kontrollen eng miteinander kooperieren und in der Innenstadt präsent sein und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

